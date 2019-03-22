Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризмеРИА Новости 17:44

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Политика В ООН объявят отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике Первый заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что комиссия ООН в скором времени озвучит свое отношение к заявке России относительно расширения шельфа на территории Арктики.

Политика Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Политика Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.

Политика Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.

Происшествия Главу Росгеологии Панова отправили в отставку В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Авто Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году Эксперты подчеркивают, что уже на протяжении трех лет продажи автомобилей с автоматической коробкой передач значительно превышают продажу машин с механической трансмиссией, на долю которых за прошедший год пришлось лишь 43,7% от общего объема рынка.

Происшествия Житель Хабаровского края убил забравшегося в сарай амурского тигра В Хабаровском крае житель поселка Золотой муниципального района имени Лазо застрелил самца амурского тигра, который забрался на его подворье в поисках добычи.

Экономика Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Общество Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.

Экономика Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.

Общество Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.

Гаджеты Intel впервые показала свою дискретную видеокарту В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Здоровье В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.

Общество Как МВД сократило список опасных пород собак МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".

Энергетика Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Интернет Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020 Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.

Здоровье В Москве применят новую вакцину от туберкулеза Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.

Происшествия При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.

Экономика Объем грантов Росмолодежи увеличили более чем в семь раз В 2018 году объем грантов составлял 379 млн руб. Госпожа Голикова отметила, что Росмолодежь является одним из крупнейших операторов грантов в России, сообщает "Интерфакс".

Происшествия На химическом заводе в Китае произошел взрыв Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.

Политика Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.