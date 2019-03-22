Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризмеРИА Новости 17:44
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
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Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Политика
В ООН объявят отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что комиссия ООН в скором времени озвучит свое отношение к заявке России относительно расширения шельфа на территории Арктики.
Обновлено в 21:06
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Политика
Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Главу Росгеологии Панова отправили в отставку
В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.
Обновлено в 17:49
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году
Эксперты подчеркивают, что уже на протяжении трех лет продажи автомобилей с автоматической коробкой передач значительно превышают продажу машин с механической трансмиссией, на долю которых за прошедший год пришлось лишь 43,7% от общего объема рынка.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Житель Хабаровского края убил забравшегося в сарай амурского тигра
В Хабаровском крае житель поселка Золотой муниципального района имени Лазо застрелил самца амурского тигра, который забрался на его подворье в поисках добычи.
Обновлено в 10:20
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Общество
Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.
Обновлено в 05:42
Экономика
Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Здоровье
В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль
В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.
Обновлено в 07:07
Общество
Как МВД сократило список опасных пород собак
МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
Обновлено в 16:53
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено в 17:42
Здоровье
В Москве применят новую вакцину от туберкулеза
Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
Происшествия
При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек
Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.
Обновлено в 21:50
Экономика
Объем грантов Росмолодежи увеличили более чем в семь раз
В 2018 году объем грантов составлял 379 млн руб. Госпожа Голикова отметила, что Росмолодежь является одним из крупнейших операторов грантов в России, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 21:21
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Политика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Кино
Названо место похорон актера Анатолия Адоскина
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17