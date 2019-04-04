Политика

Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против ГуайдоREGNUM 02:42

Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы. Об этом заявил в ходе телеэфира глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа. Он заявил, что Гуайдо должен «заплатить за всё, что сделал».
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Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо

REGNUM02:42

В Венесуэле стартовал уголовный процесс над Гуайдо

Политическая Экспертиза02:20

Уголовное дело возбудили против Гуайдо в Венесуэле

Телеканал 360°00:55

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо

Известия01:20

Венесуэла отвергла международную критику решения о процессе против Гуаидо

РИА Новости05:15

Власти Венесуэлы заявили о начале уголовного процесса против Гуайдо

Росбалтвчера в 21:59

Режим Мадуро начал уголовный процесс над Гуайдо

Газета.Ruвчера в 21:46
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Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:12
Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Экономика

Нордеа о том, когда рубль начнет падать на санкции

Рубль отреагировал на новости ослаблением лишь на 20 копеек против доллара, поскольку данный законопроект фактически не меняет набор санкционных инициатив, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, поясняют в Нордеа.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Авто

Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть

Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Политика

Семья челябинского врио губернатора не имеет своего бизнеса

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.
Обновлено в 04:27
Политика

Госдума утвердила новую дату вступления в силу закона о хостелах

Госдума повторно рассмотрела закон о запрете хостелов в многоквартирных домах и утвердила новую дату вступления закона в силу, которую ранее установила согласительная комиссия двух палат парламента: 1 октября.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Названы сроки отказа США от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 04:25
Политика

Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко

Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Общество

Фармкомпания Bayer подверглась серии кибератак

Немецкая фармацевтическая компания Bayer около года регулярно подвергалась кибератакам, сообщают в четверг радиостанции Bayerischer Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории

Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Кино

Дэвид Харбор снимется в «сольнике» о Черной вдове

Актер Дэвид Харбор, недавно снявшийся в сериале «Очень странные дела», присоединился к актерскому составу сольного фильма о приключениях Черной вдовы.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» получит мощное российское оружие

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем российского флота.
Обновлено в 05:38
Экономика

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Технологии

Комиэнерго заменит 100 опор на ВЛ-10 кВ в Корткеросском районе

Обновлено в 03:42
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие

Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль

Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика

«Почта России» и «Ростелеком» запустят видеорекламу в отделениях

"Почта России" совместно с "Ростелекомом" запускают новый проект по трансляции видеорекламы в почтовых отделениях.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»

Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Общество

Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 05:14
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Происшествия

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой.
Обновлено в 05:44
Политика

Выборы президента Абхазии назначили на 21 июля

Народное собрание (парламент) Абхазии назначило дату проведения выборов президента республики на 21 июля.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Врач скорой помощи в Благовещенске ногой проверил, жив ли пациент

Обновлено в 02:14
Здоровье

В потребительскую корзину в России могут добавить витамины

В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
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