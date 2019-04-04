Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против ГуайдоREGNUM 02:42
Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы. Об этом заявил в ходе телеэфира глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа. Он заявил, что Гуайдо должен «заплатить за всё, что сделал».
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Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн
Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Экономика
Нордеа о том, когда рубль начнет падать на санкции
Рубль отреагировал на новости ослаблением лишь на 20 копеек против доллара, поскольку данный законопроект фактически не меняет набор санкционных инициатив, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, поясняют в Нордеа.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Авто
Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть
Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Политика
Семья челябинского врио губернатора не имеет своего бизнеса
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не имеет своего бизнеса.
Обновлено в 04:27
Политика
Госдума утвердила новую дату вступления в силу закона о хостелах
Госдума повторно рассмотрела закон о запрете хостелов в многоквартирных домах и утвердила новую дату вступления закона в силу, которую ранее установила согласительная комиссия двух палат парламента: 1 октября.
Обновлено в 05:37
Политика
Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко
Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Фармкомпания Bayer подверглась серии кибератак
Немецкая фармацевтическая компания Bayer около года регулярно подвергалась кибератакам, сообщают в четверг радиостанции Bayerischer Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории
Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Кино
Дэвид Харбор снимется в «сольнике» о Черной вдове
Актер Дэвид Харбор, недавно снявшийся в сериале «Очень странные дела», присоединился к актерскому составу сольного фильма о приключениях Черной вдовы.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит мощное российское оружие
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем российского флота.
Обновлено в 05:38
Экономика
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль
Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
«Почта России» и «Ростелеком» запустят видеорекламу в отделениях
"Почта России" совместно с "Ростелекомом" запускают новый проект по трансляции видеорекламы в почтовых отделениях.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»
Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Общество
Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»
Обновлено в 05:14
Происшествия
Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале
В Свердловской области следователи проверят инцидент в больнице Первоуральска, где пенсионерка была вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице с больной ногой.
Обновлено в 05:44
Политика
Выборы президента Абхазии назначили на 21 июля
Народное собрание (парламент) Абхазии назначило дату проведения выборов президента республики на 21 июля.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14