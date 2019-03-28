Власти Венесуэлы на 15 лет запретили Гуайдо занимать госдолжностиКоммерсантъ 17:28

Действующие власти Венесуэлы распорядились запретить лидеру местной оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, сообщает Reuters.

Власти Венесуэлы на 15 лет запретили Гуайдо занимать госдолжности

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