Напомним, тела пятерых человек в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружены днем 18 августа. Среди убитых два четырехлетних ребенка, а также 66-летний мужчина и две женщины 42 и 69 лет. Все они были членами одной семьи.

с чего всё началось

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи. Об этом заявил заместитель главы региона Сергей Люльков.

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