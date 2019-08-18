Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьиRT на русском 11:23

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи. Об этом заявил заместитель главы региона Сергей Люльков.
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с чего всё началось

Глава убитой под Ульяновском семьи остался в живых

Напомним, тела пятерых человек в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружены днем 18 августа. Среди убитых два четырехлетних ребенка, а также 66-летний мужчина и две женщины 42 и 69 лет. Все они были членами одной семьи.
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