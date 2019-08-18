Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьиRT на русском вчера в 11:23
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи. Об этом заявил заместитель главы региона Сергей Люльков.
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Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати. Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
Прибыль российских металлургов упала из-за торговой войны США и Китая
Крупнейшие российские производители стали отчитались о финансовых результатах за первое полугодие 2019 г. Они показали падение выручки, EBITDA и свободного денежного потока, к которому у большинства (ММК, НЛМК, «Северсталь») привязаны дивидендные выплаты.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В ДТП под Самарой погибли три человека
ДТП с участием трех автомобилей произошло под Самарой.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Блуждавшего по омской тайге мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который два дня скитался по омской тайге, выписали из больницы.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Опубликованы редкие снимки молодой Пугачевой
В соцсетях появились фотографии народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которые были сделаны для модного журнала Vogue в 1999 году, когда певице было 50 лет.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено 16 августа в 08:55
Транспорт
Москвичи совершили свыше десяти миллионов поездок на электробусах
Москвичи и гости столицы совершили свыше десяти миллионов поездок на электробусах с сентября 2018 года.
Обновлено в 00:25
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 01:23
Космос
Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре
Обновлено в 01:09
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Ребенка ищут волонтеры и военнослужащие Росгвардии Пятилетняя Зарина Авгонова пропала в поселке Степановка Вознесенского района Нижегородской области, сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".
Обновлено в 00:11
Авто
Эксперты рассказали, когда ждать скидок на «падающем» авторынке России
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Софи Тёрнер в день рождения мужа надела платье с откровенным декольте
Софи Тёрнер опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, сделанную во время празднования дня рождения мужа Джо Джонаса.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Защитник Эшли Коул объявил о своем решении закончить карьеру футболиста.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено вчера в 03:02
Экономика
СМИ: Hyundai Construction Equipment поставит в Россию спецтехнику на $30 млн
Южнокорейская компания Hyundai Construction Equipment поставит в Россию строительную технику на $30 млн.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Малком рискует пропустить старт «Зенита» в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 16:47
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:10