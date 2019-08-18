Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьиRT на русском вчера в 11:23

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи. Об этом заявил заместитель главы региона Сергей Люльков.
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Ульяновские специалисты готовы оказать помощь отцу юноши, подозреваемого в убийстве

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Стало известно о реакции отца на убийство подростком семьи под Ульяновском

РИА Новостивчера в 15:09

Власти Ульяновской области готовы помочь отцу подростка из Патрикеева

RT на русскомвчера в 13:30

Отец ульяновского подростка-убийцы находится в шоке

Московский Комсомолецвчера в 17:19

Власти помогут провести похороны семьи, которую зарубил подросток

РЕН ТВвчера в 12:58

Власти Ульяновска помогут в организации похорон семьи из Патрикеево

Телеканал 360°вчера в 11:34

Ульяновские власти помогут с похоронами убитой подростком семьи

Интерфаксвчера в 10:49
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Теннис

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Происшествия

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Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
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Экономика

Прибыль российских металлургов упала из-за торговой войны США и Китая

Крупнейшие российские производители стали отчитались о финансовых результатах за первое полугодие 2019 г. Они показали падение выручки, EBITDA и свободного денежного потока, к которому у большинства (ММК, НЛМК, «Северсталь») привязаны дивидендные выплаты.
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Происшествия

В ДТП под Самарой погибли три человека

ДТП с участием трех автомобилей произошло под Самарой.
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Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
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Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

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Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Блуждавшего по омской тайге мальчика выписали из больницы

Трехлетнего мальчика, который два дня скитался по омской тайге, выписали из больницы.
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Шоу-бизнес

Опубликованы редкие снимки молодой Пугачевой

В соцсетях появились фотографии народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которые были сделаны для модного журнала Vogue в 1999 году, когда певице было 50 лет.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России пилотам А321

Обновлено 16 августа в 08:55
Транспорт

Москвичи совершили свыше десяти миллионов поездок на электробусах

Москвичи и гости столицы совершили свыше десяти миллионов поездок на электробусах с сентября 2018 года.
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Происшествия

ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
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Армия и оружие

В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

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Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
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Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

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Происшествия

В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка

Ребенка ищут волонтеры и военнослужащие Росгвардии Пятилетняя Зарина Авгонова пропала в поселке Степановка Вознесенского района Нижегородской области, сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".
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Авто

Эксперты рассказали, когда ждать скидок на «падающем» авторынке России

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Политика

Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
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Армия и оружие

Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
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Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

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Софи Тёрнер в день рождения мужа надела платье с откровенным декольте

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В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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Южнокорейская компания Hyundai Construction Equipment поставит в Россию строительную технику на $30 млн.
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Малком рискует пропустить старт «Зенита» в Лиге чемпионов

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Транспорт

Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
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Под Ульяновском подросток убил семью из пяти человекБольше новостей по теме
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