с чего всё началось

Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре. Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в прежние времена, еще до 2003 года.

Пропажа ряда ценных икон была обнаружена в рамках проведенной инвентаризации в Киево-Печерской лавре. Такое заявление сделал глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук в эфире местного телевизионного канала «Прямой».

Власти Украины заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

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