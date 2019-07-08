с чего всё началось

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство о покушении на госизмену из-за планов телеканала NewsOne провести телемост с Россией. Об этом 8 июля сообщил генпрокурор республики Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

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