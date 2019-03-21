Власти Украины ввели санкции против ВолодинаТАСС 01:50

с чего всё началось

Украина ввела санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на официальной странице нижней палаты российского парламента в Facebook. "Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело против замглавы подмосковного Чехова Против первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба СКР Московской области.

Кино Встреча с режиссером «Праздника» Красовским отменена в Новосибирске На встрече, как сообщал режиссер на своей странице в Facebook, планировалось обсудить, "как показывать кино без прокатного удостоверения".

Экономика Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.

Происшествия Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.

Экономика В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.

Спорт Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.

Происшествия В Крыму школьница умерла от отравления лекарством В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Происшествия 27-летнюю жительницу Карелии подозревают в оправдании терроризма Сегодня в Медвежьегорске сотрудники УФСБ России по Республике Карелия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК провели обыск в квартире 27-летней местной жительницы.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.

Экономика Госдолг Подмосковья составил 128 млрд рублей 128 миллиардов рублей или 28,1% всех налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет государственный долг Подмосковья.

Общество Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.

Происшествия Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Футбол Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере» Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.

Происшествия Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.

Технологии «Юним» открыла онлайн-ординатуру для врачей-онкодиагностов Компания "Юним", резидент кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", впервые в России запустила онлайн-ординатуру для врачей, занимающихся онкодиагностикой.

Гаджеты Найден способ взломать сайты через PDF-файлы Анонимный хакер, скрывающийся под псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость.

Происшествия Обвиняемому в попытке угона пассажирского самолета продлили арест Речь идет о Павле Шаповалове жителю Сургутского района, который в январе попытался угнать самолет, следовавший Сургут-Москва.

Хоккей Кучеров стал четвертым игроком НХЛ за 20 лет, кто набрал 119 очков В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме переиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Автором дубля в ворота столичного клуба стал лучший бомбардир НХЛ этого сезона Никита Кучеров.

Музыка Отец Преснякова рассказал о причине отмены концерта сына в Твери Отец певца Владимира Преснякова объяснил, почему в Твери отменились концерты его сына. По его мнению, это связано со смертью Юлии Началовой.