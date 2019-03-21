Политика
Власти Украины ввели санкции против ВолодинаТАСС 01:50
Украина ввела санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на официальной странице нижней палаты российского парламента в Facebook. "Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
«По мнению депутатов, внесение председателя ГД в санкционный список связано с его высказываниями», — говорится в сообщении нижней палаты парламента в Facebook.Телеканал 360°01:38
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