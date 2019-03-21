Власти Украины ввели санкции против ВолодинаТАСС 01:50

с чего всё началось

Украина ввела санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на официальной странице нижней палаты российского парламента в Facebook. "Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.

Авто Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.

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Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Интернет В ОС Android обнаружили опасную уязвимость Positive Technologies обнаружил критическую уязвимость в актуальных версиях операционной системы Google Android, используя которую злоумышленники могут получить доступ, в частности, к банковским приложениям, говорится в сообщении компании в области информационной безопасности.

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Общество Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.

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Общество Названы самые трудолюбивые регионы России По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.

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Политика Жириновский написал открытое письмо Назарбаеву Председатель ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на инициативу переименовать столицу Казахстана Астану в честь первого президента Казахстана.

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Футбол «Боруссия» поборется за полузащитника «Челси» Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой находится с сфере интересов дортмундской "Боруссии".

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Происшествия В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.

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