Политика

Власти Украины ввели санкции против ВолодинаТАСС 01:50

Украина ввела санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на официальной странице нижней палаты российского парламента в Facebook. "Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.
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«По мнению депутатов, внесение председателя ГД в санкционный список связано с его высказываниями», — говорится
 в сообщении нижней палаты парламента в Facebook.
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Украина ввела санкции в отношении Вячеслава Володина

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