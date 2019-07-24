Политика
Украина задумала расширить санкции против РоссииРИА Новости 12:15
Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
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Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина.
Обновлено в 20:20
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено в 08:47
Экономика
Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть
Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.
Обновлено в 17:01
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
Как отмечает агентство, американский крейсер прошел через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР, поэтому данный шаг может спровоцировать гнев со стороны Пекина.
Обновлено в 19:56
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Сенатор США заявил о необходимости продлить СНВ-3
СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году и заканчивающий своё действие в 2021 году, остаётся единственным договором, который ограничивает вооружения двух стран.
Обновлено в 20:21
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Северная Корея задержала российское рыболовное судно
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8", передает ТАСС.
Обновлено в 00:43
Общество
В Госдуму РФ внесли законопроект о пользовании электронной почтой
В нижнюю палату Госдумы РФ сенаторы внесли новый проект закона, согласно которому предполагается регулирование пользования электронной почтой.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Путин напомнил современникам о трагедии русской эмиграции
Обновлено в 10:10
Футбол
Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в истории
По сообщению источника, сумма сделки оценивается в 90 миллионов евро. Для «Тоттенхэма» этот трансфер может стать самым крупным в истории.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Интернет
Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 19:55
Общество
Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций
Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено 22 июля в 09:28
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу
Алексей Навальный получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» завершены
Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы.
Обновлено в 20:05
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Технологии
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»
Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46