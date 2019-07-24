Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против РоссииВести.Ru 17:39
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации. Кабинет министров предлагает ввести ограничения в отношении компаний, которые работают в Крыму. Об этом сообщают представители пресс-службы министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.
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Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Госдепартамент считает, что «Аль-Каида» стала сильнее, пока мир боролся с ИГ
Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) за последние пять лет укрепила свой потенциал на фоне того, что мировое сообщество было сконцентрировано на борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 23:16
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Экология
Роспотребнадзор: в воздухе Екатеринбурга не нашли вредных веществ
В МЧС отметили, что в данный момент в Свердловской области нет никаких пожаров, а вот сотрудники областного Роспотребнадзора отправились в несколько районов города, чтобы взять пробы воздуха.
Обновлено в 09:31
Кино
В сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 22:51
Авто
Названы самые популярные иномарки в России зарубежной сборки
Названы самые популярные иномарки в России зарубежной сборки.
Обновлено в 20:52
Политика
Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу
Обновлено в 14:02
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
По предварительным данным Росстата за апрель 2019 года размер наиболее распространенной зарплаты в стране составил 23,5 тысячи рублей.
Обновлено в 02:06
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено в 02:51
Наука
Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Политика
Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»
Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Керчи
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.
Обновлено в 07:32
Музыка
Названы номинанты премии MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено в 19:39
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Полицейский, замдиректора нацпарка и коммерсант сядут за рубку леса
В ходе расследования выяснилось, что полицейский уговорами и угрозами заставил замдиректора нацпарка "Тункинский" составить незаконный договор о вырубке леса.
Обновлено в 22:08
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Интернет
Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10, раньше срока выпустив следующее обновление своей операционной системы.
Обновлено в 21:29
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которая не проходит в новую Раду Украины, назвал прошедшие выборы "самыми позорными", а президента Владимира Зеленского - "пародией на диктатора".
Обновлено в 05:05
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14