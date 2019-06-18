Политика

Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»Московский Комсомолец вчера в 14:08

Лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в условиях "гибридной войны" информационное оружие является гораздо страшнее и действеннее пушек и снарядов, поэтому возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса нужно будет этим же оружием.
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Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»

Московский Комсомолецвчера в 14:08
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

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WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
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Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
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Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
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Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Экономика

Российский рис начал заканчиваться

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено вчера в 12:38
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Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях

4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго

Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.
Обновлено в 00:34
Спорт

Платини освободили из-под стражи

Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область

Обновлено вчера в 13:33
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому

13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Энергетика

Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит

О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток

За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
Происшествия

17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром

В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.
Обновлено в 02:10
Политика

Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:27
Общество

В России запретили еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
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Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
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Молодой человек осквернил памятник Ленину в Приморье

Молодой человек осквернил памятник Ленину в поселке Пограничный в Приморском крае.
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Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
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«Реал» предложит за Эриксена € 50 млн и Себальоса

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Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Баскетбол

Пол конфликтует с Харденом и попросил обмена из «Хьюстона»

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол попросил у руководства клуба обменять его, сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 17:29
Энергетика

Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Футбол

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

Обновлено в 01:30
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