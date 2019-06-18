Политика
Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»Московский Комсомолец вчера в 14:08
Лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в условиях "гибридной войны" информационное оружие является гораздо страшнее и действеннее пушек и снарядов, поэтому возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса нужно будет этим же оружием.
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В партии Зеленского «Слуга народа» рассказали, как хотят вернуть Донбасс
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Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»
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