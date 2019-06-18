Политика

Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»Московский Комсомолец вчера в 14:08

Лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в условиях "гибридной войны" информационное оружие является гораздо страшнее и действеннее пушек и снарядов, поэтому возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса нужно будет этим же оружием.
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Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»

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Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
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Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

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