Экономика

Власти Татарстана обсудят с Антоном Силуановым собираемость налогов
Бизнес-новости в Кирове
02:13

На заседании подведут итоги исполнения бюджета Татарстана за 2018 год определят задачи на 2019 год. Планируется, что в работе заседания примет участие первый вице-премьер России Антон Силуанов.
Бизнес-новости в Кирове02:13

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Как Антон Силуанов и Рустам Минниханов самозанятых от проверок налоговиков защищали

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Рустам Минниханов: «Мы еще работать не начали, а людей уже пугаем!»

БИЗНЕС Online07:23

Глава Минфина РФ в Казани о самозанятых: «Никто не зарегистрировался!»

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Минниханов призвал оградить самозанятых от излишних проверок

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Рустам Минниханов призвал не мешать самозанятым проверками

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Важны не деньги, а как мы организуем работу — Силуанов о нацпроектах

Inkazan07:04

Минфин Татарстана, УФНС и казначейство подведут итоги 2018 года

TatCenter00:58
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Экономика

Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых

Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на проверки их деятельности контролирующими органами, заявил зампредседателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 06:13
Экономика

Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя

Импортеры спиртных напитков заявили, что проблемы с переходом на акцизные марки нового образца могут привести к дефициту зарубежного алкоголя в начале 2019 года.
Обновлено в 05:45
Экономика

Медведев подписал постановление о создании ТОР в Дагестане

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Дагестане территории опережающего развития (ТОР), постановление опубликовано на сайте кабмина в субботу, 15 декабря.
Обновлено вчера в 23:46
Финансы

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика

Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономики

Длительная стагнация российской экономики создает десять угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Обновлено в 04:17
Экономика

Рост ВРП Татарстана в 2018 году составит 1,5%, промпроизводства – 1,9%

Рост валового регионального продукта Татарстана по итогам 2018 года составит 1,5%, индекс промышленного производства – 101,9%, сообщил президент республики Рустам Минниханов в субботу.
Обновлено в 04:07
Экономика

Facebook грозит миллиардный штраф из-за утечек данных пользователей

Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает CNN.
Обновлено в 04:36
Экономика

Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год

В официальном издании Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон № 2629-VIII, который устанавливает бюджет страны на 2019 год.
Обновлено в 02:58
Экономика

Bloomberg: темпы роста госдолга США могут стать рекордными с 2012 года

Темпы роста государственного долга США в текущем году могут стать самыми высокими с 2012 года.
Обновлено в 07:49
Энергетика

ЦБ оценил влияние маневра в нефтяной отрасли на стоимость бензина

Влияние маневра на инфляцию ЦБ оценивал через прямой эффект (рост цен на бензин) и косвенный (влияние через рост издержек производства).
Обновлено вчера в 12:19
Экономика

Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными

Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

В 2019 году «Укрзализныця» дважды повысит тарифы

Согласно финансовому плану компании «Укрзализныця» на 2019 год, тариф на пассажирские перевозки будет повышен дважды, сообщило 14 декабря информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено вчера в 10:39
Энергетика

«Газпром» намерен создать мощности для заправки судов сжиженным газом

ПАО "Газпром" в течение ближайших двух лет планирует создать мощности для заправки судов сжиженным природным газом (СПГ).
Обновлено вчера в 07:45
Финансы

Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг

Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика

В банках Южной Кореи резко вырос объём долларовых депозитов

По итогам 11 месяцев 2018 года объём долларовых депозитов в банках Республики Корея вырос до 75 млрд.
Обновлено в 12:43
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