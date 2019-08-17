Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейИзвестия вчера в 14:58
Влacти Сочи пoдготовились к эвaкyaции житeлей из-за возможныx ливней и cмерчей и распoрядились свернуть пaлаточные лaгеря вблизи рек. Об этом в пятницу сообщили в администрации города. «Пoдготовлены вcе cилы и средства для эвакуации житeлей», — говорится в сообщении.
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Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
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Обновлено в 04:47
Энергетика
«Роснефть» подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку
"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.
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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика
Путин и Макрон обсудят урегулирование конфликта на Украине
Обновлено вчера в 09:39
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
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Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
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Автоэксперты составили список гаджетов для начинающего водителя
Вождение автомобиля сопряжено с различными опасностями, поэтому эксперты составили рейтинг из трех устройств, которые должны пригодиться начинающему водителю.
Обновлено в 02:49
Космос
Солнце изучат в рамках эксперимента «Кортес» на МКС
Российские ученые сообщили, что на Международной космической станции планируют провести эксперимент «Кортес», который позволит изучить Солнце.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске
Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Авто
В России разрешили использовать автономера компактного размера
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраины Горловки
Обновлено вчера в 13:29
Теннис
Медведев выиграл российское дерби в Цинциннати и сыграет с Джоковичем
В четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящего в американском Цинциннати, россиянин Даниил Медведев в двух сетах победил соотечественника Андрея Рублёва.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Экономика
Самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами.
Обновлено в 00:25