Власти Сирии объявили о повышении цен на бензинРИА Новости 14:58

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

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