Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензинРИА Новости 14:58
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:38, Вашингтон
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие
Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев
На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Транспорт
В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске
Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Наука
Мутация сделала горький миндаль сладким
Ученые из Университета Мурсии (Испания) выяснили, почему горький миндаль стал сладким.
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Наука
В Шотландии ученые нашли рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома около гаражей, сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 18:34
Общество
Сейчас мы вам подбросим! Публикуем секретные рекомендации Генпрокуратуры, соблюдение которых сократило бы число сидящих по «наркостатьям» как минимум вдвое
Если бы требования Генпрокуратуры соблюдались неукоснительно, то количество приговоров по 228-й оказалось бы как минимум вдвое меньше.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
«Севмаш» заключил договор об обслуживании авианосца «Викрамадитья» до 2020 года
Производственное объединение «Севмаш» в своем годовом отчете сообщило о том, что между Москвой и Нью-Дели заключен контракт на комплексное обслуживание индийского авианесущего крейсера «Викрамадитья», который в прошлом был известен как «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 17:14
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Обновлено в 03:49
Авто
Экологичное такси начало работу в Самарской области
Сервис заказа такси «Ситимобил» в июне 2019 года начал работу в Самарской области.
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Гаджеты
Xiaomi отказалась от программы бета-тестирования MIUI
Компания Xiaomi заявила о скором закрытии уникальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI на всех устройствах.
Обновлено в 16:29
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Политика
Президент Словакии Чапутова принесла присягу
Обновлено в 11:40
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00