Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензинРИА Новости вчера в 14:58
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Единоборства
Бриедис и Дортикос встретятся в финале WBSS в первом тяжёлом весе
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram
Певица любит рассказывать о них поклонникам и даже завела отдельный хештег для публикаций о детях - #мартемки.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма
Обновлено в 04:39
Космос
Последние дни человечества: Нибиру отправила на Землю сокрушительную боеголовку – кадры оружия
Боеголовку из космоса связали с таинственной Нибиру после того, как людям удалось вычислить приблизительные координаты ее запуска – они странным образом совпали с ориентировочным нахождением планеты Х. Ранее стало известно, как Нибиру уничтожит человечество.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Буффон прокомментировал свой уход из «ПСЖ»
Обновлено в 05:17
Религия
Троица 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Главный репродуктолог России: почти 80% рожающих женщин нездоровы
Люди входят в этот процесс уже активной репродукции тогда, когда у них сформировались те или иные состояния, обусловленные их образом жизни.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Эрдоган уточнил сроки поставок С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Владимиром Путины поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, они могут начаться в первой половине июля, сообщает CNN Turk.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в Мурманске, есть погибший
Пожар произошел в жилом доме в районе Росляково в Мурманске. Как сообщает ТАСС, из дома были эвакуированы 15 человек.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о «сексуальной отсталости» россиян
Панин на своей странице в Instagram выложил пост, в котором высказался о "сексуальной отсталости" россиян.
Обновлено в 00:52
Политика
Путин одобрил изменения в пенсионной системе. В чем суть новшества
Президент Владимир Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Авто
Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто
Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет. Юная модель посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43