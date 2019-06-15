Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензинРИА Новости вчера в 14:58

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
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Жители Сирии будут получать не более 100 литров бензина по субсидируемой цене

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