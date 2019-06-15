Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензинРИА Новости вчера в 14:58

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
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Правительство САР приняло решение повысить цены на бензин

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Киев начнет допрашивать жителей Крыма при въезде на Украину

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Армия и оружие

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Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу

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Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
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Фильм «Давай разведемся» победил в зрительском голосовании «Кинотавра»

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Пошлины на американские товары ввела Индия

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В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик

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