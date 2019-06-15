Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензинРИА Новости 14:58
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:34, Вашингтон
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками
В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Виктор Логинов: «Сосиски, я по вам скучаю!»
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено в 18:49
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Авто
Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Маленький хвостик и короткое платье: Нюша показала подросшую дочь
Девочка одета в платье в тон цветовой гаммы одежды мамы. — подписала фото певица названием своей песни.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 14:46
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе
Обновлено в 21:15
Политика
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия
В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный
Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено в 22:42
Общество
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы
Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Политика
В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу
Обновлено в 18:59
Политика
Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.
Обновлено в 22:56
Футбол
Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии
15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:18
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Происшествия
7 человек насмерть задохнулись при чистке канализации в Индии
Рабочие проводили чистку канализации в отеле "Даршсан" в селении Фартикуи и насмерть отравились токсичным газом.
Обновлено в 18:42
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Экономика
Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Кино
Вышел трейлер нового сезона «Вероники Марс»
В Сети появился трейлер к новому сезону сериала «Вероника Марс».
Обновлено в 11:30
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03