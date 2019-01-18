Футбол

Власти Самарской области проведут проверки в «Крыльях Советов»Спорт-Экспресс 10:15

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что проведут проверки в "Крыльях Советов" и поменяют структуру управления. Ранее сообщалось, что Дмитрий Шляхтин оставит должность председателя совета директоров клуба, вместо него ее займет Александр Фетисов.
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Дмитрий Шляхтин: «Александру Фетисову в „Крыльях“ поможет опыт проведения ЧМ-2018 в Самаре»

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Александр Фетисов
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Российский государственный и политический деятель Самарской области. Председатель Самарской городской думы, секретарь регионального отделения партии Единая Россия, Глава городского округа Самара, заместитель Председателя Правительства Самарской области, вице-губернатор Самарской области.
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