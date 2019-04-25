Политика

Власти США запретили въезд в страну главе правительства ЧечниИзвестия 15:45

Американские власти запретили главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву въезд в США. Как говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 25 апреля, санкции распространяются и на жену Хучиева Сапият Шабазову.
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Подпавший под санкции премьер Чечни считает их свидетельством недейственности политики США

ТАСС15:19

США запретили въезд Муслиму Хучиеву

Телекомпания Грозный12:54

США запретили въезд председателю правительства Чечни

РИА Новости10:29

США закрыли въезд для главы правительства Чечни Муслима Хучиева

Интерфакс11:21

США запретили въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву

RT на русском10:52

США ввели санкции против председателя правительства Чечни

Lenta.ru10:34

США запретили въезд в страну главе правительства Чечни

РБК12:24
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Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

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Политика

Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской

Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Политика

Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
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Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

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Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

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Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Политика

Штаб рассказал о табу для Зеленского

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

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Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 проверили на прочность

Традиционно известный блогер испытывал устройство огнем, канцелярским ножом, а также устроил ему тест на сгибание.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Политика

Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии

Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено в 18:17
Происшествия

В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте

Обновлено в 17:36
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
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24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Здоровье

От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться

Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Экономика

МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли

Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 16:08
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 12:40
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Политика

ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
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Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Собчак обещала рассказать, в чём феномен Бузовой

Журналист Ксения Собчак записала большое интервью для своего YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!» с певицей, актрисой, телеведущей и бизнесменом Ольге Бузовой, с которой она знакома долгие годы.
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В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено в 16:35
Здоровье

ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии

Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
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Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
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Муслим Магомедович Хучиев
Российский политик
Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
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