Политика
Власти США запретили въезд в страну главе правительства ЧечниИзвестия 15:45
Американские власти запретили главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву въезд в США. Как говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 25 апреля, санкции распространяются и на жену Хучиева Сапият Шабазову.
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Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 16:53
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Политика
Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 09:04
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Футбол
«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 16:14
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено в 06:38
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 проверили на прочность
Традиционно известный блогер испытывал устройство огнем, канцелярским ножом, а также устроил ему тест на сгибание.
Обновлено в 13:56
Политика
Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии
Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено в 18:17
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
Обновлено в 17:36
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Экономика
МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли
Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 16:08
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Собчак обещала рассказать, в чём феномен Бузовой
Журналист Ксения Собчак записала большое интервью для своего YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!» с певицей, актрисой, телеведущей и бизнесменом Ольге Бузовой, с которой она знакома долгие годы.
Обновлено вчера в 13:53
Кино
В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено в 16:35
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59