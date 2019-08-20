Экономика
Власти США задумали снизить налог на зарплатуREGNUM 01:03
Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
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Финансы
«Алроса»: план по продажам указывает на ожидания незначительного восстановления рынка до конца года
Алроса показала скромные финансовые результаты: денежный поток был слабее ожиданий, план по продажам на 2019 г. был снижен.
Обновлено в 03:57
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые могли быть проложены во время Второй мировой войны.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено 18 августа в 06:23
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Названа опасная для здоровья окружность талии
Врачи назвали максимально допустимый объем талии, который не несет серьезных рисков для здоровья.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве
Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась в новом клипе в стиле ретро
Певица Ольга Бузова обнародовала свой новый клип в стиле ретро на песню "Лайкер".
Обновлено в 03:10
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Похитившие российских моряков пираты вышли на связь
Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь.
Обновлено в 03:18
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Авто
Преемник Lamborghini Aventador получит эволюционный дизайн
Дизайнеры попытались скрасить длительное ожидание появления новой модели своими рендерами. Будущее Lamborghini Aventador неясно.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Сбой произошел в работе Альфа-банка
Клиенты Альфа-банка в соцсетях пожаловались на сбой в работе кредитной организации.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
"Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.
Обновлено в 03:33
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Подсчитаны траты на сборы российских школьников к учебному году
Обновлено вчера в 22:01
Технологии
На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных роботов
Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов.
Обновлено в 04:16
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
РАД продаст на торгах права по кредитам к компании «Терра Нова»
Российский аукционный дом объявил процедуру запроса предложений, касающихся продажи одним лотом 100 процентов акций компании Diserion LTD и прав требований по кредитам Сбербанка к компании АО «Терра Нова».
Обновлено в 04:23