Экономика
Власти США задумали снизить налог на зарплатуREGNUM 01:03
Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Происшествия
Число жертв ДТП под Тулой увеличилось до четырех
Обновлено в 04:39
Экономика
Известный инвестор Марк Мёбиус советует инвестировать в золото
Инвестор добавил, что спрос на золото подстегивается распространением криптовалют, которые он назвал "психовалютами".
Обновлено в 06:24
Общество
В России рождаемость за полгода выросла только в двух регионах
В России рождаемость за январь-июнь нынешнего года увеличилась только в двух регионах: в Москве на 5,9% и Республике Карачаево-Черкессия на 4,7%.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Наука
Китайский робот AlienGo научился делать обратное сальто
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Президент Финляндии захотел обсудить с Путиным протесты в Москве
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено вчера в 01:36
Здоровье
Врачи назвали опасную для здоровья окружность талии
Врачи из Министерства здравоохранения России назвали опасную для здоровья окружность талии.
Обновлено в 01:07
Культура
Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну
Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками.
Обновлено в 05:35
Политика
Путин впервые прокомментировал аварию под Северодвинском
Обновлено в 03:29
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Мимимиметр зашкалило: на YouTube-канале Amazon Prime Video опубликован тизер-трейлер третьего сезона исключительной ретро-комедии "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel).
Обновлено в 04:06
Политика
Макрон прокомментировал встречу с Путиным
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей
Кадр сделан в Ленинградской области. Елизавета Боярская поделилась с поклонниками новым снимком своих сыновей.
Обновлено в 05:26
Авто
«Ключавто» разом вышел в Поволжье, Сибирь и на Урал
Во все три города дилерский холдинг вышел с направлением по продажам автомобилей с пробегом – «Ключавто-Seleсt».
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Президент «Реала» хочет отомстить «Барселоне», подписав Неймара
По информации источника, президент мадридской команды Флорентино Перес всерьез настроен купить бразильца, чтобы отомстить «Барселоне».
Обновлено в 03:48
Политика
СБУ возбудила уголовное дело против телеканала «112. Украина»
На основании заявлений Подщипкова СБУ и возбудила уголовное дело о противодействии законной хозяйственной деятельности, рассказывает "тнеБабель".
Обновлено в 05:57
Футбол
Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку»
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34