Экономика

Власти США задумали снизить налог на зарплатуREGNUM 01:03

Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
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