Экономика
Власти США задумали снизить налог на зарплатуREGNUM 01:03
Пока в Белом доме не решили, стоит ли продвигать эту инициативу в Конгрессе США, отмечает издание. В настоящее время с миллионов жителей США удерживается налог в размере 6,2% заработной платы. Эти средства идут на госпрограммы медицинского и социального страхования.
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Общество
В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах
Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе
Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Политика
Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено в 02:38
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
«Ахмат» попросил КДК отменить красную карточку Уциева
Грозненский «Ахмат» подал заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить красную карточку Ризвана Уциева, показанную в матче против «Зенита».
Обновлено в 08:48
Происшествия
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Экономика
Суд арестовал счета петербургского миллиардера Александра Кашина
Арбитражный суд Петербурга арестовал счета и имущество бизнесмена Александра Кашина, постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 07:35
Футбол
Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак»
Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:54
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Происшествия
СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком
Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Кино
Дарья Донцова написала сценарий мультсериала для «Союзмультфильма»
Дарья Донцова стала автором сценария детективного мультсериала «Союзмультфильма». Мультфильм получил название «Детективные истории».
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Политика
Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных
Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Общество
Минтруд выступил против введения штрафов за курение работников
В ведомстве отметили, что поддерживают работу, направленную на укрепление здоровья общества, в том числе по отказу от курения.
Обновлено в 08:40
Политика
Twitter ввела запрет на рекламу государственных СМИ
Социальная сеть Twitter перестанет размещать рекламу государственных СМИ на своей платформе.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу
После подъема уровня Амура у Хабаровска до опасной отметки в шесть метров в краевую столицу из Комсомольска-на-Амуре оперативно привезли водоналивную дамбу.
Обновлено в 04:55
Политика
Кремль оценил возможность встречи Путина с Зеленским
Зеленский в прошедшем июле предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров Так, в них помимо России, Украины, Франции и Германии могли бы участвовать Соединенные Штаты и Великобритания.
Обновлено в 08:48
Технологии
Рогозин похвалил Маска за влияние на «Роскосмос»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин похвалил американского миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска за то, что тот стимулировал госкорпорацию ускорить разработку новых ракет.
Обновлено в 07:12
Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Обновлено в 08:56