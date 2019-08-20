Экономика

Власти США задумали снизить налог на зарплатуREGNUM 01:03

Пока в Белом доме не решили, стоит ли продвигать эту инициативу в Конгрессе США, отмечает издание. В настоящее время с миллионов жителей США удерживается налог в размере 6,2% заработной платы. Эти средства идут на госпрограммы медицинского и социального страхования.
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СМИ: Власти США могут снизить подоходный налог для борьбы с кризисом

Российская газета01:52

Экономику США спасут от кризиса

Lenta.ru00:04

Белый дом начал подготовку к рецессии в США

РБКвчера в 20:20

Власти США могут снизить налог на зарплату

Московский Комсомолецвчера в 19:20

Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

ПРАЙМвчера в 18:59

WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

RT на русскомвчера в 18:49

WP: Белый дом изучает возможность снижения налога на зарплату для борьбы с кризисом

ТАССвчера в 17:25
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В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах

Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
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Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
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Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
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Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
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Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой

Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
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Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Культура

Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Футбол

«Ахмат» попросил КДК отменить красную карточку Уциева

Грозненский «Ахмат» подал заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить красную карточку Ризвана Уциева, показанную в матче против «Зенита».
Обновлено в 08:48
Происшествия

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Обновлено в 08:08
Экономика

Суд арестовал счета петербургского миллиардера Александра Кашина

Арбитражный суд Петербурга арестовал счета и имущество бизнесмена Александра Кашина, постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.
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Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:54
Политика

Макрон по-русски написал о России

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Происшествия

СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком

Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
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Дарья Донцова написала сценарий мультсериала для «Союзмультфильма»

Дарья Донцова стала автором сценария детективного мультсериала «Союзмультфильма». Мультфильм получил название «Детективные истории».
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В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Политика

Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных

Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
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Армия и оружие

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Обновлено в 03:21
Общество

Минтруд выступил против введения штрафов за курение работников

В ведомстве отметили, что поддерживают работу, направленную на укрепление здоровья общества, в том числе по отказу от курения.
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Twitter ввела запрет на рекламу государственных СМИ

Социальная сеть Twitter перестанет размещать рекламу государственных СМИ на своей платформе.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу

После подъема уровня Амура у Хабаровска до опасной отметки в шесть метров в краевую столицу из Комсомольска-на-Амуре оперативно привезли водоналивную дамбу.
Обновлено в 04:55
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Кремль оценил возможность встречи Путина с Зеленским

Зеленский в прошедшем июле предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров Так, в них помимо России, Украины, Франции и Германии могли бы участвовать Соединенные Штаты и Великобритания.
Обновлено в 08:48
Технологии

Рогозин похвалил Маска за влияние на «Роскосмос»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин похвалил американского миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска за то, что тот стимулировал госкорпорацию ускорить разработку новых ракет.
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Финансы

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода

Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Обновлено в 04:26
Религия

Поклонская рассказала об исцелении святым во сне

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