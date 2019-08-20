Экономика
Власти США задумали снизить налог на зарплатуREGNUM 01:03
Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
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Армия и оружие
Россия частично прекратила передачу данных о радиации в Вену
Операторы станций сообщили организации, что испытывают проблемы со связью и сетью.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике.
Обновлено в 02:58
Технологии
Компания TSMC представила самый мощный процессор в мире Cerebras
Сотрудники компании TSMC отметили, работа над вычислительным чипом представляла особую сложность, так как ранее никто подобного не реализовывал, а при малейшей ошибке эксперимент бы завершился провалом, вытекающим в значительные напрасные расходы.
Обновлено в 04:40
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля
Курс доллара превысил 67 руб. впервые с середины февраля 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети
Обновлено в 02:02
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
Обновлено в 03:33
Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Объявлена рублёвая цена «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A 35
Российское представительство "Мерседеса" объявило цену на хэтчбек Mercedes-AMG A 35. Поставки машин начнутся осенью.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Сбой произошел в работе Альфа-банка
Клиенты Альфа-банка в соцсетях пожаловались на сбой в работе кредитной организации.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Саратовец посыпал конфеты в магазине крысиным ядом
«Задержан мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, подозревается в том, что в одном из магазинов Саратова он посыпал конфеты крысиным ядом», - уточняют правоохранители.
Обновлено в 01:29
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Убыль населения в России объяснили неумением «мужиков рожать»
Естественная убыль населения в Калужской области, где за первую половину года наблюдалось стремительное падение рождаемости, связана с нехваткой женщин.
Обновлено в 04:12
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12