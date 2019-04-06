Политика
Власти США ввели новые санкции против ВенесуэлыМойка78 вчера в 23:33
Правительство США ввело новые санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом 6 апреля заявил журналистам представитель американской администрации высокого ранга. По его словам, действия США связаны с запросом оппозиции Венесуэлы.
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Музыка
Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Экономика
«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»
В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
Депай решил уйти из «Лиона». Он интересен «Ливерпулю»
Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай решил сменить команду.
Обновлено в 04:42
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Политика
Медведев заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты
Правительство формирует перечень персональных показателей для вице-премьеров и министров, которые будут нести личную ответственность за реализацию национальных проектов.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
Олег Романцев: «„Спартак“ победит ЦСКА с разницей в один мяч»
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев дал прогноз на матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 04:30
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Наука
Зрительная информация в памяти поблекла со временем
Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено вчера в 07:30
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Егор Крид рассказал, что его ждёт после ухода из Black Star
Егор Крид впервые вышел в свет с момента начала шумихи в СМИ о его уходе из Black Star.
Обновлено в 03:07
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР
Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Общество
Роскомнадзор предотвратил незаконную продажу 27 тысяч SIM-карт
Роскомнадзор вместе с МВД в январе-марте этого года предотвратил нелегальную продажу более 27,2 тысяч SIM-карт.
Обновлено в 05:50
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.
Обновлено в 02:35
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле
Обновлено вчера в 04:02
Общество
Молодежные банды захватывают школы в стране
Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47