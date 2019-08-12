Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-картREGNUM 16:22
Власти США ужесточили правила выдачи так называемых грин-карт — постоянного вида на жительство иммигрантам в Соединённые Штаты. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:41, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп о взрыве в Архангельской области: США многое поняли
По словам Трампа, «США многое поняли после взрыва ракеты».
Обновлено в 18:48
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Технологии
Вирус-шифровальщик бьет по карману страховых компаний
Sodinokobi не атакует компании из стран бывшего СССР, цитирует FT специалиста по кибербезопасности страховой компании Тома Беннетта.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
Исламская страна встала в очередь за «Кортежем» Путина
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил восхищение российскими представительскими автомобилями Aurus, известными также как «Кортеж» для перевозки руководства страны.
Обновлено в 03:41
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Общество
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».
Обновлено в 12:08
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. 11 августа ей стало плохо и она потеряла сознание.
Обновлено в 04:38
Происшествия
ДТП в Боливии унесло жизни 11 человек
Обновлено в 18:45
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Здоровье
Названы симптомы заражения организма паразитами
Обновлено в 09:20
Футбол
«Валенсия» объявила о переходе Мангала
Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию».
Обновлено в 15:48
Финансы
Власти США обещали принять меры из-за снижения Китаем курса юаня
Наварро не стал уточнять, какие меры США примет против Китая, но отметил, что ущерб для Пекина будет больший, чем для Вашингтона.
Обновлено 09 августа в 18:45
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено в 09:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Происшествия
Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском
В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.
Обновлено в 07:30
Кино
В сети появился тизер шоу с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Обновлено в 16:33
Общество
Военнослужащим упростят условия для вступления в ипотеку
Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, на основании письменного обращения смогут добровольно участвовать в накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения.
Обновлено в 17:42
Политика
В США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Наука
Ученые создали руку, которая чувствует боль и восстанавливает себя
Ученые создали руку, которая благодаря способности обнаружить повреждения и восстанавливать себя может сэкономить тысячи долларов.
Обновлено в 12:02