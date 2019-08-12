Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-картREGNUM 16:22
Власти США ужесточили правила выдачи так называемых грин-карт — постоянного вида на жительство иммигрантам в Соединённые Штаты. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает агентство Reuters.
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с чего всё началось
«Закон, выдвинутый ведущим помощником Трампа по борьбе с иммиграцией Стивеном Миллером, вступает в силу в середине октября и будет отклонять заявителей на временные или постоянные визы за несоблюдение стандартов дохода», – сообщает 12 августа агентство Reuters.Фонтанка.Ру10:06
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Футбол
ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
Обновлено в 12:57
Здоровье
Названы симптомы заражения организма паразитами
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие
В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.
Обновлено в 08:55
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского
Обновлено в 12:30
Общество
В аэропорту Гонконга отменили все рейсы
Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено в 07:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах
Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено в 05:47
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие
ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.
Обновлено в 07:10
Экономика
Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%
Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
По-молодежному: Пугачева выбрала сарафан и кеды для нового образа
Как известно, больше года назад певица сменила стилиста, поэтому теперь облачается в более молодежные образы.
Обновлено в 07:28
Политика
В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов
Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.
Обновлено в 19:12
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.
Обновлено в 21:27
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено в 20:41
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Происшествия
В Германии осы помогли задержать преступника
Осы помогли полицейским задержать преступника в городе Ольденбург в Нижней Саксонии.
Обновлено в 09:58
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 22:12