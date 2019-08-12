Политика

Власти США ужесточают правила выдачи грин-картREGNUM 16:22

Власти США ужесточили правила выдачи так называемых грин-карт — постоянного вида на жительство иммигрантам в Соединённые Штаты. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает агентство Reuters.
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«Закон, выдвинутый ведущим помощником Трампа по борьбе с иммиграцией Стивеном Миллером, вступает в силу в середине октября и будет отклонять заявителей на временные или постоянные визы за несоблюдение стандартов дохода», – сообщает 12 августа агентство Reuters
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