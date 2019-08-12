с чего всё началось

Власти США ужесточили правила выдачи так называемых грин-карт — постоянного вида на жительство иммигрантам в Соединённые Штаты. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает агентство Reuters.

Армия и оружие Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.

Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.

Политика Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.

Наука Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.

Общество В аэропорту Гонконга отменили все рейсы Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.

Общество В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.

Армия и оружие ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.

Экономика Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16% Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.

Шоу-бизнес По-молодежному: Пугачева выбрала сарафан и кеды для нового образа Как известно, больше года назад певица сменила стилиста, поэтому теперь облачается в более молодежные образы.

Политика В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.

Культура Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Общество Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Происшествия В Германии осы помогли задержать преступника Осы помогли полицейским задержать преступника в городе Ольденбург в Нижней Саксонии.

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.