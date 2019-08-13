Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-картREGNUM вчера в 16:22
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Обновлено вчера в 12:24
Авто
Внедорожный Mitsubishi Xpander обошел по продажам Toyota Rush
Напомним, кросс-вэны Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 13:39
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Обновлено вчера в 08:15
Футбол
Техническим директором «Монако» назначена Ольга Дементьева
Техническим директором футбольного клуба "Монако" назначена Ольга Дементьева, об этом сообщается на официальном сайте команды, владельцем которой является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Почему Цымбалюк-Романовскую не пригласили на свадьбу Волочковой
Пианистка, бывшая супруга легендарного актера Армена Джигарханяна высказалась о новой свадьбе, отношении к понятию "светская львица" и о бракосочетании скандально известной балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 08:14
Наука
В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет
Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»
Для общего бюджета Грузии невырученные «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом», резюмировал Осауленко.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
В Versace извинились за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Партия футболок изъята из продажи и уничтожена ещё 24 июля.
Обновлено 11 августа в 10:43
Армия и оружие
Пьяный украинский солдат прострелил ногу сослуживцу
«В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу», - пояснил представитель пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
Девелоперы сокращают строительство отелей
Девелоперы сокращают строительство отелей Растущему турпотоку не удастся стимулировать стагнирующий гостиничный рынок.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Игры
Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store
Официальный релиз ожидаемой многими игроками Borderlands 3 состоится уже в сентябре, а потому многим не терпится сделать предзагрузку, хотя ПК-геймеры, увы, не имеют возможности предзагрузки игры, поскольку такой возможности в Epic Games Store нет.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках
Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Минздрав назвал регионы-лидеры по количеству детей с ожирением
Согласно отчету ведомства, в 2018 году количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось на пять процентов.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Рони Лопеш перейдёт из «Монако» в «Севилью»
Вероятно, трансфер Лопеша станет частью сделки по переходу нападающего "Севильи" Виссама Бен-Йеддера в "Монако".
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку
В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено вчера в 04:30