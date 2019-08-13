Политика

Власти США ужесточают правила выдачи грин-картREGNUM вчера в 16:22

Власти США ужесточили правила выдачи так называемых грин-карт — постоянного вида на жительство иммигрантам в Соединённые Штаты. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает агентство Reuters.
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США ужесточили правила выдачи грин-карт

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