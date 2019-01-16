Администрация президента США Дональда Трампа удвоила оценку потерь экономики страны от правительственного кризиса, начавшегося в третьей декаде декабря прошлого года, передает 15 января телеканал CNBC.

Власти США удвоили прогноз по потерям экономики от «шатдауна»

Финансы Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

Недвижимость Недвижимость Банки нашли способ снизить выплаты по ипотеке с маткапиталом Банкиры предложили решить проблему рефинансирования ипотечных кредитов, взятых при помощи маткапитала.

Экономика Экономика Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.

Финансы Финансы Торги на Уолл-стрит завершились в «зеленой зоне» Все основные индексы фондового рынка США завершили торги в плюсе на 0,5−1,5%, 15 января передает агентство Reuters.

Экономика Экономика Ростуризм выступил против введения налога на выезд из России 15 января ассоциация предпринимателей АВАНТИ направила в Совет Федерации, Госдуму и Ростуризм предложение ввести налог в размере 500 рублей на выезд из России, который должен взиматься как с иностранцев, так и с россиян.

Экономика Экономика Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.

Экономика Экономика Средняя пенсия на Украине опустилась ниже $100

Экономика Экономика Греф рассказал, что тормозит развитие искусственного интеллекта В конце мая в ЕС вступил в силу новый регламент защиты персональных данных GDPR.

Экономика Экономика Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.

Экономика Экономика Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ РФ, находится в диалоге с регулятором, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума.

Финансы Финансы ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.

Экономика Экономика Собянин усомнился в росте роли малого бизнеса в экономике Мэр Москвы Сергей Собянин не верит в возможность изменения структуры российской экономики.

Экономика Экономика В России предложили стимулировать к ЗОЖ с помощью налоговых вычетов В России предлагают ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги.

Экономика Экономика СМИ узнали о возможной покупке «Ростелекомом» оператора DataLine «Ростелеком» ведет переговоры о покупке оператора дата-центров DataLine, принадлежащего ИТ-холдингу Inline Technologies Group, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.