Экономика
Власти США удвоили прогноз по потерям экономики от «шатдауна»
Власти США удвоили прогноз по потерям экономики от «шатдауна»REGNUM01:09
Администрация президента США Дональда Трампа удвоила оценку потерь экономики страны от правительственного кризиса, начавшегося в третьей декаде декабря прошлого года, передает 15 января телеканал CNBC.
REGNUM01:09
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Администрация США вдвое ухудшила оценку потерь экономики из-за шатдауна
Экономика сегоднявчера в 10:52
CNBC: администрация США вдвое ухудшила оценку потерь экономики из-за шатдауна
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В администрации Трампа повысили оценки ущерба от остановки работы правительства США
Вести.Финансвчера в 09:22
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Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 02:18
Недвижимость
Банки нашли способ снизить выплаты по ипотеке с маткапиталом
Банкиры предложили решить проблему рефинансирования ипотечных кредитов, взятых при помощи маткапитала.
Обновлено в 02:22
Экономика
Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали
Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
Обновлено вчера в 20:30
Финансы
Торги на Уолл-стрит завершились в «зеленой зоне»
Все основные индексы фондового рынка США завершили торги в плюсе на 0,5−1,5%, 15 января передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
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15 января ассоциация предпринимателей АВАНТИ направила в Совет Федерации, Госдуму и Ростуризм предложение ввести налог в размере 500 рублей на выезд из России, который должен взиматься как с иностранцев, так и с россиян.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
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Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.
Обновлено в 03:23
Экономика
Средняя пенсия на Украине опустилась ниже $100
Обновлено в 02:29
Экономика
Греф рассказал, что тормозит развитие искусственного интеллекта
В конце мая в ЕС вступил в силу новый регламент защиты персональных данных GDPR.
Обновлено в 03:59
Экономика
Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб
Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ РФ, находится в диалоге с регулятором, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума.
Обновлено в 03:40
Финансы
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
Собянин усомнился в росте роли малого бизнеса в экономике
Мэр Москвы Сергей Собянин не верит в возможность изменения структуры российской экономики.
Обновлено в 04:02
Экономика
В России предложили стимулировать к ЗОЖ с помощью налоговых вычетов
В России предлагают ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги.
Обновлено в 00:01
Экономика
СМИ узнали о возможной покупке «Ростелекомом» оператора DataLine
«Ростелеком» ведет переговоры о покупке оператора дата-центров DataLine, принадлежащего ИТ-холдингу Inline Technologies Group, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Фунт стерлингов устоял после голосования по Brexit
Фунт стерлингов восстановился к доллару после вчерашнего голосования в британской палате общин, когда парламент отклонил подготовленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 01:57