Экономика

Власти США удвоили прогноз по потерям экономики от «шатдауна»
REGNUM
01:09

Администрация президента США Дональда Трампа удвоила оценку потерь экономики страны от правительственного кризиса, начавшегося в третьей декаде декабря прошлого года, передает 15 января телеканал CNBC.
REGNUM01:09

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Правительство США вдвое увеличило оценку ущерба от «шатдауна»

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В администрации Трампа повысили оценки ущерба от остановки работы правительства США

Вести.Финансвчера в 09:22
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
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Экономика

Греф рассказал, что тормозит развитие искусственного интеллекта

В конце мая в ЕС вступил в силу новый регламент защиты персональных данных GDPR.
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Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб

Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.
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Экономика

Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк пока не планирует подключаться к системе быстрых платежей ЦБ РФ, находится в диалоге с регулятором, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума.
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Финансы

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Обновлено вчера в 09:08
Экономика

Собянин усомнился в росте роли малого бизнеса в экономике

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Экономика

В России предложили стимулировать к ЗОЖ с помощью налоговых вычетов

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Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Фунт стерлингов устоял после голосования по Brexit

Фунт стерлингов восстановился к доллару после вчерашнего голосования в британской палате общин, когда парламент отклонил подготовленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 01:57
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