Происшествия
Власти США требуют изъять у наркобарона Коротышки более $12 млрдRT на русском 01:15
Федеральная прокуратура США потребовала от наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка выплатить $12,6 млрд в государственную казну, сообщает CNN. По данным телеканала, такая сумма выставлена по результатам оценки собственности, которую Гусман приобрёл, занимаясь торговлей наркотиками.
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Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Российский посол не увидел у властей США желания вести диалог по ДРСМД
Власти Соединенных Штатов Америки не готовы вести конструктивный диалог с Россией для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил российский посол в США Анатолий Антонов, 6 июля передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Фармкомпании заплатили российским врачам в 2018 году не менее ₽3,3 млрд
РБК изучил отчеты 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.
Обновлено в 02:00
Футбол
Около 23 тыс. билетов продано на матч за Суперкубок России по футболу
Порядка 23 тыс. билетов реализовано на данный момент на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу.
Обновлено 04 июля в 07:02
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США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
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Происшествия
Оштрафованы злоумышленники за поджог редакции «ФАН»
Поджог офисов редакции «ФАН» произошел ещё в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:07
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Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
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Происшествия
При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека
Обновлено вчера в 15:32
Авто
В России стартовали продажи нового Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
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Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
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Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Наука
Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах касательно глобальных изменений климата
Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах о глобальных изменениях климата на планете.
Обновлено 04 июля в 15:56
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима
Обновлено вчера в 19:30
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«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
Основатель МФО «Домашние деньги» арестован на 16 суток
В Москве по делу о мошенничестве на две недели арестован основатель микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
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Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
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Шоу-бизнес
Певец Кирилл Андреев изменил свою жизнь после трепанации черепа
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Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
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В Гудвуде представили прототип кабриолета Lexus LC
На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Порошенко нецензурно выразился в адрес блогера Шария на митинге
Бывший президент Украины Петр Порошенко нецензурно выразился в адрес украинского блогера Анатолия Шария в ходе встречи с избирателями в городе Каменец-Подольский.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере
Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:38
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Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки
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Нурмагомедов считает, что боец Пуарье не соответствует ему по уровню
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32