Происшествия

Власти США требуют изъять у наркобарона Коротышки более $12 млрдRT на русском 01:15

Федеральная прокуратура США потребовала от наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка выплатить $12,6 млрд в государственную казну, сообщает CNN. По данным телеканала, такая сумма выставлена по результатам оценки собственности, которую Гусман приобрёл, занимаясь торговлей наркотиками.
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Власти США требуют, чтобы наркобарон Коротышка вернул им $12,6 миллиарда

Комсомольская правда00:18

США потребовали изъять у «Коротышки» 12,7 миллиарда долларов

Российская газета00:07

СМИ: власти США требуют возмещения $12,6 млрд от наркобарона Коротышки

ТАССвчера в 19:39

Правительство США просит изъять $12 млрд у наркобарона Коротышки

Life.ruвчера в 20:07

Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 18:38

Суд отказался пересматривать дело наркобарона Коротышки

Коммерсантъ03 июля в 17:22

Суд отказал Коротышке в повторном разбирательстве

News.ru03 июля в 16:44
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Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
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Российский посол не увидел у властей США желания вести диалог по ДРСМД

Власти Соединенных Штатов Америки не готовы вести конструктивный диалог с Россией для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил российский посол в США Анатолий Антонов, 6 июля передает РИА Новости.
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Экономика

Фармкомпании заплатили российским врачам в 2018 году не менее ₽3,3 млрд

РБК изучил отчеты 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.
Обновлено в 02:00
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Около 23 тыс. билетов продано на матч за Суперкубок России по футболу

Порядка 23 тыс. билетов реализовано на данный момент на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу.
Обновлено 04 июля в 07:02
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Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

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Поджог офисов редакции «ФАН» произошел ещё в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:07
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Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Происшествия

При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека

Обновлено вчера в 15:32
Авто

В России стартовали продажи нового Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний

По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
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Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах касательно глобальных изменений климата

Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах о глобальных изменениях климата на планете.
Обновлено 04 июля в 15:56
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима

Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие

«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
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Основатель МФО «Домашние деньги» арестован на 16 суток

В Москве по делу о мошенничестве на две недели арестован основатель микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
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Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
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Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
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В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
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На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.
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Опубликовано видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в море

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Бывший президент Украины Петр Порошенко нецензурно выразился в адрес украинского блогера Анатолия Шария в ходе встречи с избирателями в городе Каменец-Подольский.
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Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
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Хоакин Гусман Лоэра
Мексиканский наркобарон
Мексиканский наркобарон, глава наркокартеля Синалоа, участник клана Ангар. Был арестован несколько раз, однако ему удавалось бежать из под стражи. В январе 2016 года вновь был арестован в Мексике и в январе 2017 года экстрадирован в США, где заключен в федеральную тюрьму в Манхэттене. В феврале 2019 года после совещания, длившегося 34 часа в течение шести дней, коллегия присяжных вынесла Гусману обвинительный вердикт. Вынесение приговора ожидается в конце июня 2019 года, ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.
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