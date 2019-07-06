Федеральная прокуратура США потребовала от наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка выплатить $12,6 млрд в государственную казну, сообщает CNN. По данным телеканала, такая сумма выставлена по результатам оценки собственности, которую Гусман приобрёл, занимаясь торговлей наркотиками.

Власти США требуют изъять у наркобарона Коротышки более $12 млрд

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