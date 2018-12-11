США убрали Россию из списка стран, куда американским гражданам ездить не рекомендуется. При этом Соединенные Штаты по-прежнему не советуют посещать Крым и Северный Кавказ. Россия теперь находится во второй группе стран, в которых американские власти настаивают "проявлять повышенную осторожность".

Политика Политика ABC: Бутина согласилась признать себя виновной

Политика Политика Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.

Политика Политика Мэй отменила голосование по Brexit Британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).

Армия и оружие Армия и оружие Опубликованы кадры приземления российских Ту-160 в Венесуэле Телеканал "Звезда" опубликовал кадры приземления стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном аэропорту Майкетия.

Политика Политика Климкин захотел ответить России креативными санкциями Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе.

Политика Политика Песков осудил решение Украины прекратить договор о дружбе с РФ Непродление Украиной договора о дружбе с Россией пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуважением Киева к украинцам.

Политика Политика Кандидат в главы Приморья от «Патриотов России» снимается с выборов Кандидатами на повторные выборы, кроме Степаненко, зарегистрированы самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Политика Политика США внесли в список санкций трех членов руководства КНДР США внесли в список санкций трех членов руководства КНДР, сообщило американское министерство финансов.

Политика Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Армия и оружие Армия и оружие Власти Сирии планируют открыть во всех регионах центры реабилитации Сирийские власти планируют открыть во всех регионах САР реабилитационные центры для пострадавших во время боевых действий, в том числе для детей.

Политика Политика Вице-премьер КНР и министр финансов США обсудили торговые консультации Вице-премьер Государственного совета Китая Лю Хэ и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону «дорожную карту» торговых консультаций.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.

Политика Политика США заявили о готовности работать с новым парламентом Армении Соединенные Штаты поздравляют народ Армении с проведением в стране парламентских выборов и приветствуют вывод Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что волеизъявление проведено свободно и честно.

Политика Политика США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2» США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.