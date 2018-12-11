Политика

Власти США разрешили гражданам страны ездить в Россию
Российская газета
20:21

США убрали Россию из списка стран, куда американским гражданам ездить не рекомендуется. При этом Соединенные Штаты по-прежнему не советуют посещать Крым и Северный Кавказ. Россия теперь находится во второй группе стран, в которых американские власти настаивают "проявлять повышенную осторожность".
Российская газета20:21

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Посольство оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию

Газета.Ru22:06

В посольстве РФ положительно оценили изменение рекомендаций США по поездкам в Россию

ТАСС21:41

Госдеп исключил Россию из списка опасных для туристов из США стран

РБК18:40

Госдеп США смягчил рекомендации для своих граждан, собирающихся посетить Россию

Вести.Ru18:37

США перестали считать Россию опасной для туристов

Lenta.ru18:03

США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию

РИА Новости17:48

Госдепартамент понизил уровень опасности России для американцев

Известия17:31
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 22:20, Ашберн
Политика

ABC: Бутина согласилась признать себя виновной

Обновлено в 22:10
Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.
Обновлено в 22:11
Политика

Мэй отменила голосование по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

Опубликованы кадры приземления российских Ту-160 в Венесуэле

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры приземления стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном аэропорту Майкетия.
Обновлено в 22:17
Политика

Климкин захотел ответить России креативными санкциями

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 19:27
Политика

Песков осудил решение Украины прекратить договор о дружбе с РФ

Непродление Украиной договора о дружбе с Россией пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуважением Киева к украинцам.
Обновлено в 18:33
Политика

Кандидат в главы Приморья от «Патриотов России» снимается с выборов

Кандидатами на повторные выборы, кроме Степаненко, зарегистрированы самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.
Обновлено в 22:02
Политика

США внесли в список санкций трех членов руководства КНДР

США внесли в список санкций трех членов руководства КНДР, сообщило американское министерство финансов.
Обновлено в 21:40
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

Власти Сирии планируют открыть во всех регионах центры реабилитации

Сирийские власти планируют открыть во всех регионах САР реабилитационные центры для пострадавших во время боевых действий, в том числе для детей.
Обновлено в 21:41
Политика

Вице-премьер КНР и министр финансов США обсудили торговые консультации

Вице-премьер Государственного совета Китая Лю Хэ и глава Министерства финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону «дорожную карту» торговых консультаций.
Обновлено в 22:01
Армия и оружие

Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам

Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.
Обновлено в 22:07
Политика

США заявили о готовности работать с новым парламентом Армении

Соединенные Штаты поздравляют народ Армении с проведением в стране парламентских выборов и приветствуют вывод Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что волеизъявление проведено свободно и честно.
Обновлено в 21:08
Политика

США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России

Обновлено в 22:17
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