Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина) заявил, что он по просьбе президента США Дональда Трампа лично попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и тогда Вашингтон не будет вводить санкции против Анкары.

Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

Политика В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.

Политика Соратница Порошенко предложила проверить качество бронежилетов на ней Виктория Сюмар, прошедшая в Верховную Раду от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», в ответ на обвинения ветерана полка «Азов» Никиты Макеева, который ранее напал на политика, предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней.

Политика Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.

Армия и оружие Украинские пограничники испугались зеленого луча России По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.

Политика СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Политика Прокуратура Австрии объявила россиянина Зайцева в международный розыск Ранее в четверг стало известно, что МВД Австрии объявило Зайцева в розыск по подозрению в том, что он проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской Республики».

Происшествия Жена Мамаева продает автомобиль супруга Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.

Культура Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Авто В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Экономика КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет Неурожай и санкции стали причиной самого сильного экономического спада в КНДР за последние 20 лет, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на центральный банк Южной Кореи.

Политика В партии Зеленского призвали повременить с реформами Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.

Космос Космонавт Савицкая считает, что поселения на Луне не нужны Исследования Луны можно проводить без строительства постоянных поселений на естественном спутнике Земли, рассказала в интервью ТАСС советский космонавт, в настоящее время заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая.

Происшествия В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу Леопард проник в жилой дом и убил 40-летнего мужчину в индийском штате Раджастхан, сообщает The Times of India.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.

Экономика Россиян предупредили о подорожании конфет В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.

Космос Грузовой космический корабль компании Илона Маска вышел на орбиту Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, вышел на орбиту Земли, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Футбол «Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.