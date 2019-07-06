Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрдИзвестия вчера в 23:01
Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд. По версии прокуратуры, именно столько Коротышка заработал на наркобизнесе в США, сообщает Reuters.
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Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
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Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
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Армия и оружие
«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
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Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
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Происшествия
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен
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Происшествия
В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика
Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
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Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
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Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
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Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Происшествия
Миллиардер погиб на Багамах при крушении вертолёта
Как писал News.ru ранее, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек.
Обновлено вчера в 00:36
Единоборства
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма
Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены
Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Общество
Родственникам реабилитировали архивы
Верховный суд позаботился о неоправданных жертвах советских репрессий Верховный суд РФ впервые удовлетворил иск родственника репрессированного, которому ранее было отказано в доступе к архивным материалам на том основании, что осужденный не был реабилитирован.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
Общество
Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
Обновлено вчера в 19:26
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Петербург выплатит по миллиону семьям погибших подводников
Согласно документу, родственникам погибших моряков выплатят по 1 млн рублей за каждого погибшего.
Обновлено вчера в 11:14