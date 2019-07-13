Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данныхКоммерсантъ вчера в 21:24

Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей. Как отмечает агентство, в случае положительного решения Минюста США в отношении соглашения, выплата $5 млрд станет самым большим штрафом, наложенным комиссией за всю историю.
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Фейсбук может выплатить пять миллиардов долларов штрафа в рамках дела об утечке данных пользователей

Эхо Москвы04:00

Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей

Вести.Ruвчера в 23:47

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москвавчера в 16:50

Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных

Коммерсантъвчера в 21:24

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

РБКвчера в 21:19

WSJ: американский регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАССвчера в 16:57

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ruвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Политика

Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал

Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе

«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
Обновлено в 00:31
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Экономика

Зимой в магазинах появятся российские клубника и малина

На рынке появится больше российских ягод по доступным ценам, если будет принят закон о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов на плодово-ягодные культуры, рассказали в ассоциации "Теплицы России".
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Культура

Американский переводчик Пушкина получил российский паспорт

Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
Обновлено вчера в 09:25
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13

По меньшей мере тринадцать человек стали жертвами теракта, совершенного представителями запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходится среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Авто

На видео представили «ТурбоНиву» за 2 млн рублей

На ютуб-канале «ПриветТачка» рассказали о тюнинговой «Ниве», в которую вложил 15-летний хозяин 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 02:32
Футбол

Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену

Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»

По мнению Лопыревой, Бузова является «коммерческим проектом» и не имеет отношения к музыке или искусству.
Обновлено в 05:16
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Здоровье

848 жителей Саратовской области заразились «мышиной» лихорадкой

В Саратовской области отмечается всплеск заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:27
Космос

Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид

Обновлено вчера в 14:35
Автоспорт

Ф3: Випс выиграл субботнюю гонку в Сильверстоуне

Пилот Hitech GP Юри Випс одержал победу в субботней гонке Формулы 3 в Великобритании.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии

Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Андрея Малахова внесли в базу «Миротворца»

Телеведущий Андрей Малахов добавлен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за участие в телемосте Киев - Москва, который накануне прошел в эфире канала "Россия-1".
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Транспорт

В московском метро закрыли девять станций на красной ветке

Южный участок красной (Сокольнической) линии Московского метрополитена закрыли с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии.
Обновлено в 00:33
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
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