Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данныхКоммерсантъ вчера в 21:24
Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей. Как отмечает агентство, в случае положительного решения Минюста США в отношении соглашения, выплата $5 млрд станет самым большим штрафом, наложенным комиссией за всю историю.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
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