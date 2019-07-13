Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.

Экономика Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Наука Братство Физтеха Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.

Шоу-бизнес Продюсер Шатунова рассказал о состоянии певца после операции Солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову предстоит еще одна операция, рассказал РИА Новости продюсер коллектива Андрей Разин.

Экономика Правительство одобрило проект закона о валютных операциях Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.

Космос В Сочи школьники создали прототип платформы для экспериментов на МКС Старшеклассники из пяти регионов России создали аппаратно-программную модульную платформу «Космолаб» — прототип устройства для Международной космической станции, которое поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет.

Технологии Названы основные способы кражи данных и денег россиян Специалисты из компаний, занимающихся информационной безопасностью, рассказали журналистам, какие способы кражи персональных данных и денег россиян чаще всего применяют злоумышленники.

Происшествия В Ровенской области двое детей погибли при взрыве Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой Абоненты «Билайн» сообщают о сбое в работе оператора, следует из данных ресурса Downdetector.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Здоровье Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.

Музыка Дочь Алсу выпустила совместный с Ержаном Максимом клип Микелла отметила, что работа над клипом была "просто невероятной, а результат оправдывает все ожидания!".

Общество Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию Павел Валенчук, депутат кировской гордумы, подал заявление в полицию на паблик «Борщ» из-за того, что счел пост в этой группе в отношении него оскорбительным и попросил проверить полицейских администраторов на состав преступления по статьям «Оскорбление представителей власти» и «Клевета».

Экономика Государство поможет семьям с низким доходом Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.

Происшествия Затонувший УАЗ: найдено тело десятой жертвы Тело утонувшей в реке Шуй (Тува) женщины было найдено в ходе поисковых работ. Ранее сообщалось, что из воды извлечены девять погибших.

Происшествия В пруд под Саратовом слили химические отходы В селе Губаревка, что в Татищевском районе Саратовской области, в один из прудов были слиты химические отходы.