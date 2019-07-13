Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия вчера в 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ru12 июля в 23:47
Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа
Эхо Москвывчера в 09:32
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москва12 июля в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
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