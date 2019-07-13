Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Футбол
«Локомотив» может продать Гильерме в «Спартак» за 800 тысяч евро
Ранее «Спартак», который хочет его приобрести, предложил 500 тысяч евро.
Обновлено в 10:45
Авто
Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler
Информацию о машине сообщили в JR Forums.Jeep Wrangler Unlimited Sahara, новинка, которую трансформируют, и она обретет 4-х и 6-ти цилиндровые бензиновые моторы, 3,6 литровый атмосферный двигатель V6, работать станет вместе со стартер-генератором, подзаряжающимся от 48-вольтовой электросистемы.
Обновлено в 12:20
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Наука
Впервые опубликован снимок квантовой запутанности
Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
Обновлено в 08:54
Общество
Полиция проверяет заявление обиженного на мем депутата из Кирова
Полиция начала проверку по заявлению депутата гордумы Кирова Павла Валенчука, который оскорбился публикацией о себе в паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:32
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
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Кино
Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей
Обновлено в 07:04
Политика
Скабеева отреагировала на признание Малахова врагом Украины
Обновлено в 07:01
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Политика
В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»
Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Общество
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Артем Здунов встретился с замминистра обороны России
Накануне премьер-министр Дагестана Артем Здунов встретился с замминистра обороны России Тимуром Ивановым.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие
Для праздничного вечера Бордовских выбрала блестящее мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Обновлено в 12:50
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии
Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Виторган разместил интимное фото заменившей ему Собчак Нинидзе
Актер Максим Виторган опубликовал интимное фото актрисы Нино Нинидзе в инстаграме. Там образом он поздравил Нинидзе с днем рождения.
Обновлено в 12:25
Футбол
Спартак — Сочи 0:0 (Перерыв)
Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
Обновлено в 11:50
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Здоровье
Тарифы ОМС для Мурманской области могут пересмотреть
«Анализируем и правим диспропорцию финансирования системы здравоохранения - и тарифы ОМС, и систему распределения средств по больницам», - написал Андрей Чибис в Социальной сети.
Обновлено вчера в 12:40