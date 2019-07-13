Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

Эхо Москвы09:32

Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей

Вести.Ruвчера в 23:47

WSJ: американский регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАССвчера в 16:57

Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных

Коммерсантъвчера в 21:24

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

РБКвчера в 21:19

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ruвчера в 21:59

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москвавчера в 16:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Футбол

«Локомотив» может продать Гильерме в «Спартак» за 800 тысяч евро

Ранее «Спартак», который хочет его приобрести, предложил 500 тысяч евро.
Обновлено в 10:45
Авто

Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler

Информацию о машине сообщили в JR Forums.Jeep Wrangler Unlimited Sahara, новинка, которую трансформируют, и она обретет 4-х и 6-ти цилиндровые бензиновые моторы, 3,6 литровый атмосферный двигатель V6, работать станет вместе со стартер-генератором, подзаряжающимся от 48-вольтовой электросистемы.
Обновлено в 12:20
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Наука

Впервые опубликован снимок квантовой запутанности

Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
Обновлено в 08:54
Общество

Полиция проверяет заявление обиженного на мем депутата из Кирова

Полиция начала проверку по заявлению депутата гордумы Кирова Павла Валенчука, который оскорбился публикацией о себе в паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:32
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Кино

Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей

Обновлено в 07:04
Политика

Скабеева отреагировала на признание Малахова врагом Украины

Обновлено в 07:01
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Появилось видео обстрела здания канала «112 Украина» из гранатомета

Обновлено в 08:33
Технологии

В работе «Билайн» произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Политика

В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»

Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Общество

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Артем Здунов встретился с замминистра обороны России

Накануне премьер-министр Дагестана Артем Здунов встретился с замминистра обороны России Тимуром Ивановым.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский поздравил с днем рождения осужденного за терроризм Сенцова

Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие

Для праздничного вечера Бордовских выбрала блестящее мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Обновлено в 12:50
Политика

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии

Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Виторган разместил интимное фото заменившей ему Собчак Нинидзе

Актер Максим Виторган опубликовал интимное фото актрисы Нино Нинидзе в инстаграме. Там образом он поздравил Нинидзе с днем рождения.
Обновлено в 12:25
Футбол

Спартак — Сочи 0:0 (Перерыв)

Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
Обновлено в 11:50
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол

Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией

У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Здоровье

Тарифы ОМС для Мурманской области могут пересмотреть

«Анализируем и правим диспропорцию финансирования системы здравоохранения - и тарифы ОМС, и систему распределения средств по больницам», - написал Андрей Чибис в Социальной сети.
Обновлено вчера в 12:40
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