Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия вчера в 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа
Эхо Москвывчера в 09:32
Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ru12 июля в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москва12 июля в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии
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На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
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Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник
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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
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«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
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Источник фото: ru.wikipedia.org Третье место топ-5 автомобилей СССР, не попавших в массовое производство, занимает "Москвич 408 Турист" 1964, ставший чуть ли не первым советским кабриолетом.
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Политика
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Общество
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
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Общество
Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря
Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, пишет ТАСС.
Обновлено в 06:34
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле
Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
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Центровой сборной Сербии и «Црвены Звезды» Огнен Кузмич в воскресенье попал в автомобильную катастрофу.
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Происшествия
МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае
Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек
Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:22
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
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Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
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Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
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Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
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