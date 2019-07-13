Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия вчера в 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

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Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ru12 июля в 21:59

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москва12 июля в 16:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
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На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
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В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

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Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник

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В беседе с «Комсомольской правдой» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон призвал подвергнуть медосмотру нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры

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Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Источник фото: ru.wikipedia.org Третье место топ-5 автомобилей СССР, не попавших в массовое производство, занимает "Москвич 408 Турист" 1964, ставший чуть ли не первым советским кабриолетом.
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«Верну любимого»: Алика Смехова примерила образ цыганки

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Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

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«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

Обновлено вчера в 10:41
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Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.
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Общество

Свердловских автомобилистов предупредили о ливнях и шквалистом ветре

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Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

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Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

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Общество

Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря

Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, пишет ТАСС.
Обновлено в 06:34
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
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Солнечная погода создает реальные, материальные эффекты на Земле

Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
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Игрок сборной Сербии находится в коме после автомобильной аварии

Центровой сборной Сербии и «Црвены Звезды» Огнен Кузмич в воскресенье попал в автомобильную катастрофу.
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МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае

Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
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Происшествия

В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек

Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
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Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
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Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
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Политика

The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США

Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
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Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

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Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
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Южные киты перешептываются для защиты потомства

Обновлено 12 июля в 10:47
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