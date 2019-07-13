Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
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Плюсы губернаторства: За три года Севастополь вошёл в двадцатку лучших городов РФ по качеству жизни, в 2015 году был на 72 месте.
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Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
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В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
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В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
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Обновлено в 13:21
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В комментарии ТАСС Гришанин отметил работу турецких музыкантов: «сегодня они выступили с отдачей, и сыграли даже лучше чем на репетициях».
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Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
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США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400
США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
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Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
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США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина
Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
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Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
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В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
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Анчелотти: «Переговоры по Хамесу займут очень много времени»
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В древнем янтаре нашли лапу вымершей птицы
В окаменевшем куске бирманского янтаря палеонтологи обнаружили лапу птицы, которая обладала уникальной особенностью – ее средний палец был в два раза длиннее голени.
Обновлено вчера в 01:33
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13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
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Названы 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено в 10:45
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Зеленский искупался с украинцами в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
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Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
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Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
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Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос".
Обновлено в 18:20
Общество
В Москве проходит ночной велофестиваль
Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Политика
Оппозиционеры заявили об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму
В субботу, 13 июля, некоторые из оппозиционных выдвиженцев на выборах в Мосгордуму сообщили РБК о том, что получили отказы в регистрации.
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Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
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«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
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