Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

Эхо Москвы09:32

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

РБКвчера в 21:19

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ruвчера в 21:59

Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных

Коммерсантъвчера в 21:24

Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей

Вести.Ruвчера в 23:47

WSJ: американский регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАССвчера в 16:57

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москвавчера в 16:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
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Объективный анализ губернаторства Дмитрия Овсянникова

Плюсы губернаторства: За три года Севастополь вошёл в двадцатку лучших городов РФ по качеству жизни, в 2015 году был на 72 месте.
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Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
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Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Обвиняемый в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village не будет обжаловать арест

Обвиняемый в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве Никита Енин не будет обжаловать свой арест, сообщил ТАСС его адвокат Андрей Мишонов.
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Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения

Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Происшествия

При крушении самолета в Канаде погибли три человека

Три человека погибли и один получил ранения при падении небольшого самолета в канадской провинции Квебек.
Обновлено в 15:20
Музыка

Солисты Большого театра порадовали турецких любителей оперы

В комментарии ТАСС Гришанин отметил работу турецких музыкантов: «сегодня они выступили с отдачей, и сыграли даже лучше чем на репетициях».
Обновлено в 18:46
Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Экономика

Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка

Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44
Политика

США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Футбол

Анчелотти: «Переговоры по Хамесу займут очень много времени»

Хамес может играть на многих позициях позади центрфорварда. На этой неделе я отправил ему поздравление в честь дня рождения.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин: «Могу уйти из дома»

Обновлено в 12:00
Наука

В древнем янтаре нашли лапу вымершей птицы

В окаменевшем куске бирманского янтаря палеонтологи обнаружили лапу птицы, которая обладала уникальной особенностью – ее средний палец был в два раза длиннее голени.
Обновлено вчера в 01:33
Общество

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в РФ

Обновлено в 10:45
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено в 19:09
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
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В банном комплексе под Петербургом произошел пожар

Обновлено в 18:25
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Кино

Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении

Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос".
Обновлено в 18:20
Общество

В Москве проходит ночной велофестиваль

Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Политика

Оппозиционеры заявили об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму

В субботу, 13 июля, некоторые из оппозиционных выдвиженцев на выборах в Мосгордуму сообщили РБК о том, что получили отказы в регистрации.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
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