Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных

Общество Объективный анализ губернаторства Дмитрия Овсянникова Плюсы губернаторства: За три года Севастополь вошёл в двадцатку лучших городов РФ по качеству жизни, в 2015 году был на 72 месте.

Наука Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.

Автоспорт Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019 В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Происшествия Обвиняемый в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village не будет обжаловать арест Обвиняемый в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве Никита Енин не будет обжаловать свой арест, сообщил ТАСС его адвокат Андрей Мишонов.

Здоровье Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Происшествия При крушении самолета в Канаде погибли три человека Три человека погибли и один получил ранения при падении небольшого самолета в канадской провинции Квебек.

Музыка Солисты Большого театра порадовали турецких любителей оперы В комментарии ТАСС Гришанин отметил работу турецких музыкантов: «сегодня они выступили с отдачей, и сыграли даже лучше чем на репетициях».

Экономика Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.

Политика США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400 США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.

Экономика Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».

Политика США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Общество В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.

Футбол Анчелотти: «Переговоры по Хамесу займут очень много времени» Хамес может играть на многих позициях позади центрфорварда. На этой неделе я отправил ему поздравление в честь дня рождения.

Наука В древнем янтаре нашли лапу вымершей птицы В окаменевшем куске бирманского янтаря палеонтологи обнаружили лапу птицы, которая обладала уникальной особенностью – ее средний палец был в два раза длиннее голени.

Общество Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира 13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.

Политика Зеленский искупался с украинцами в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Кино Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос".

Общество В Москве проходит ночной велофестиваль Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».

Политика Оппозиционеры заявили об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму В субботу, 13 июля, некоторые из оппозиционных выдвиженцев на выборах в Мосгордуму сообщили РБК о том, что получили отказы в регистрации.