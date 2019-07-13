Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

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В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

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Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ruвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:06, Вашингтон
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Напомним, странное дрожание конечностей, получившее в интернете прозвище «трясучка Меркель», наблюдалось у 64-летней женщины на встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаейром и премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

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Чтобы найти новых сотрудников, которых вы сможете в дальнейшем удержать, выполните следующие три шага.
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Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
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