Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия вчера в 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

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WSJ: американский регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАСС12 июля в 16:57

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ru12 июля в 21:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»

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В Самарской области опрокинулся нефтевоз

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Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому

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Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
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Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, пишет ТАСС.
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