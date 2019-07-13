Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

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Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных

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Говорит Москвавчера в 16:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
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Работа главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» Владимира Москалева является неквалифицированной.
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Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Общество

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Армия и оружие

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Три человека погибли при крушении самолета в Канаде

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"Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре (с Хантом - ред.), что Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах", - передает иранское агентство Mehr.
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Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

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Сульшер еще не определился, кто будет капитаном «МЮ»

Посмотрим, как пройдет предсезонка, но Янг будет пока носить повязку, пока мы не примем окончательное решение, - цитирует Goal Сульшера.
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