Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
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Гражданин Канады задержан в Китае
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Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
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Посмотрим, как пройдет предсезонка, но Янг будет пока носить повязку, пока мы не примем окончательное решение, - цитирует Goal Сульшера.
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