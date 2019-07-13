Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

Эхо Москвы09:32

Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей

Вести.Ruвчера в 23:47

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москвавчера в 16:50

Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных

Коммерсантъвчера в 21:24

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

РБКвчера в 21:19

WSJ: американский регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАССвчера в 16:57

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ruвчера в 21:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
Футбол

«Спартак» вырвал победу у «Сочи»

Столичный "Спартак" вырвал победу у новичка Премьер-лиги "Сочи" в первом матче сезона 2019/2020.
Обновлено в 14:04
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Спорт

Российские волейболисты завоевали бронзовые медали Универсиады

Обновлено в 12:57
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности

Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Экономика

Зимой в магазинах появятся российские клубника и малина

На рынке появится больше российских ягод по доступным ценам, если будет принят закон о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов на плодово-ягодные культуры, рассказали в ассоциации "Теплицы России".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром

По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Футбол

У главного тренера «Реала» Зидана от рака умер старший брат

Обновлено в 14:15
Футбол

«Торпедо» уверенно обыграло «Балтику»

Обновлено в 12:30
Энергетика

Сектор газа: Израиль столкнулся с проблемой переизбытка энергоресурсов

Перед Израилем, который в течение десятилетий жил в условиях ограниченного доступа к энергоресурсам, зато в окружении богатых нефтью, но враждебных арабских государств, возникла нестандартная проблема.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню

Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Авто

Porsche сохранит верность традиционным двигателям

В интервью изданию WhichCar.com руководитель Porsche GT Андреас Преунингер заявил, что клиенты компании по-прежнему в 50% случаев останавливаются на ручной трансмиссии, поэтому разработчики не станут от неё отказываться.
Обновлено в 12:21
Политика

Ярош одобрил обстрел здания телеканала «112 Украина»

Бывший лидер радикальной украинской организации "Правый сектор"*, депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомёта здания телеканала "112 Украина".
Обновлено в 08:56
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Космос

«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:34
Футбол

«Шинник», «Торпедо» и «Химки» продолжают побеждать

Обновлено в 12:05
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное