Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
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Сектор газа: Израиль столкнулся с проблемой переизбытка энергоресурсов
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
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Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
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Ярош одобрил обстрел здания телеканала «112 Украина»
Бывший лидер радикальной украинской организации "Правый сектор"*, депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомёта здания телеканала "112 Украина".
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Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Экономика
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Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
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Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур.
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Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
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Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
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