Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
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На дом Габунии повесили позорную табличку
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Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
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Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
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В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
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В Кремле прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был лишь ознакомительным, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта
Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
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Ирина Шейк отказалась комментировать интрижку Купера и Леди Гаги
По последним слухам, Шейк с дочкой Леей съехала из дома Купера, а Гага напротив перевозит свои вещи в нью-йоркскую квартиру актера.
Обновлено вчера в 02:00
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В Ровенской области двое детей погибли при взрыве
Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
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Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров
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К 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ряд ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Рейс из Ларнаки в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
В субботу, 13 июля, стало известно, что вылет рейса FV5704 авиакомпании «Россия» из Ларнаки в Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, поступившего от транспортного управления Кипра.
Обновлено в 08:26
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«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
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Иван Налимов перешёл в СКА в результате обмена с ХК «Сочи»
Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен.
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Синиша Михайлович может покинуть «Болонью» из-за проблем со здоровьем
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть клуб.
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СБУ расследует обстрел телеканала «112 Украина»
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По факту обстрела телеканала «112 Украина» начато уголовное производство.
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В ДТП на Митрофаньевском шоссе погиб человек
На Митрофаньевском шоссе у пересечения со Старообрядческой улицей произошло серьёзное ДТП.
Обновлено в 09:11
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Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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Обновлено вчера в 16:50
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Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
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