Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

Эхо Москвы09:32

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москвавчера в 16:50

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ruвчера в 21:59

Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных

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WSJ: американский регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАССвчера в 16:57

Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей

Вести.Ruвчера в 23:47
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
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Южный циклон принесет в Москву ливни и потепление

По данным синоптиков, с середины будущей недели в столицу придет южный циклон, сформировавшийся над Черным морем.
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На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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МИД Британии и Канады создадут Глобальную коалицию по свободе СМИ

Главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд заявили, что планируют создать Глобальную коалицию по свободе СМИ.
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Халеп разгромила Уильямс и впервые выиграла Уимблдон

Румынка Симона Халеп нанесла поражение американке Серене Уильямс и впервые в карьере стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира.
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В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
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Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
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Некоторые рыбы умеют менять свой пол

Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено 11 июля в 15:30
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Политика

В Кремле прокомментировали разговор Путина и Зеленского

Первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был лишь ознакомительным, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:02
Космос

Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Обновлено в 08:41
Спорт

Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта

Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Ирина Шейк отказалась комментировать интрижку Купера и Леди Гаги

По последним слухам, Шейк с дочкой Леей съехала из дома Купера, а Гага напротив перевозит свои вещи в нью-йоркскую квартиру актера.
Обновлено вчера в 02:00
Политика

В Совфеде увидели в Зеленском за рулем «КамАЗа» копирование Путина

Обновлено в 09:45
Происшествия

В Ровенской области двое детей погибли при взрыве

Двое детей погибли в результате взрыва в подсобном помещении в поселке Смыга Ровенской области, сообщает министерство внутренних дел Украины.
Обновлено в 08:40
Общество

Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров

Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вильнюса

К 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ опубликовало ряд ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Рейс из Ларнаки в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

В субботу, 13 июля, стало известно, что вылет рейса FV5704 авиакомпании «Россия» из Ларнаки в Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, поступившего от транспортного управления Кипра.
Обновлено в 08:26
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Хоккей

Иван Налимов перешёл в СКА в результате обмена с ХК «Сочи»

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен.
Обновлено в 09:37
Футбол

Синиша Михайлович может покинуть «Болонью» из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть клуб.
Обновлено в 03:00
Происшествия

СБУ расследует обстрел телеканала «112 Украина»

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По факту обстрела телеканала «112 Украина» начато уголовное производство.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В ДТП на Митрофаньевском шоссе погиб человек

На Митрофаньевском шоссе у пересечения со Старообрядческой улицей произошло серьёзное ДТП.
Обновлено в 09:11
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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В Петербурге пройдет фестиваль «ПетроДжаз»

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Политика

Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
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