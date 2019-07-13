Экономика

Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Федеральная торговая комиссия США назначила Facebook пять миллиардов долларов штрафа

Эхо Москвы09:32

Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей

Вести.Ruвчера в 23:47

Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных

Коммерсантъвчера в 21:24

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ruвчера в 21:59

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

РБКвчера в 21:19

WSJ: американский регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАССвчера в 16:57

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москвавчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Происшествия

Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка

По меньшей мере 43 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии.
Обновлено в 20:28
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Гигантский скат попросил помощи у дайверов в надежде спасти свою жизнь

Как рассказал сам Уилтон, скат приближался к нему «все ближе и ближе» и в конце концов повернулся так, чтобы был виден его глаз с крючками, причинявшими ему боль.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Гуайдо заявил, что два члена его команды были похищены

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено в 18:46
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Общество

Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 11 июля в 18:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Обновлено вчера в 15:22
Политика

Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Общество

Ураган «Барри» в Луизиане ослаб до тропического шторма

Ураган 1-й категории «Барри», который в ночь на 13 июля обрушился на побережье американского штата Луизиана, ослаб до тропического шторма, сообщает CNBC.
Обновлено в 20:39
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Футбол

РФС недоволен, что функции главных тренеров в РПЛ и ФНЛ выполняют специалисты без нужной квалификации

РФС выразил озабоченность участившимися случаями фактического назначения главными тренерами клубов лиц, имеющих более низкую тренерскую квалификацию.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес

Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы

Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Политика

Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

Приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400 может стать для Турции "точкой невозврата", после которой Анкара покинет ряды западных союзников, пишет немецкий ежедневник Welt.
Обновлено в 17:42
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Космос

Обнаружен новый астероид на орбите диаметром меньше орбиты Меркурия

Наблюдая небо во время рассвета и в сумерки, астрономы заметили космический камень, имеющий наименьший период обращения вокруг Солнца из известных науке астероидов.
Обновлено 10 июля в 22:07
Политика

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

Обновлено в 13:59
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Технологии

Китайские абитуриенты получили необычные письма о зачислении в вузы

Китайские вузы начали отправлять абитуриентам средних школ извещения о зачислении, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Обновлено в 16:11
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Памела Андерсон начала худеть после расставания с бойфрендом

Памела Андерсон и футболист сборной Франции Адиль Рами начали встречаться около года назад.
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 14:06
Технологии

Интернет-порно загрязняет природу не меньше целой европейской страны

Оказалось, что не меньше, чем от деятельности целой европейской страны — Бельгии. А на общемировом уровне это 1% от всех выбросов.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху

После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге.
Обновлено в 10:58
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие

Для праздничного вечера Бордовских выбрала блестящее мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Обновлено в 12:50
Общество

Svenska Dagbladet (Швеция): полезнее всего для климата — заводить меньше детей (Svenska Dagbladet)

Шведы все активнее пытаются сделать свою повседневную жизнь как можно менее вредной для климата.
Обновлено в 17:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное