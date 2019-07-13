Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данныхИзвестия 09:29
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных. Об этом сообщает агентство Reuters 12 июля.
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В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
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Трассу от поселка Анапас до Новокузнецка власти передали компании «Сибэнергоуголь», которая намерена взорвать ее, чтобы расширить угольный разрез.
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В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.
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Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 18:07
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Производитель заявил, что пикап GMC Sierra 1500 AT4 All Mountain не предназначен для серийного выпуска, но комплект гусениц можно будет приобрести отдельно и установить самостоятельно.
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В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
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